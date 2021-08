50% de réduction sur l'abonnement PlayStation Plus de 12 mois pour l'achat d'une manette PS5

Si vous avez eu l'occasion d'acheter une console PS5 cet été, alors l'offre qui va suivre va attirer votre attention. En ce moment, la Fnac vous permet d'avoir la manette DualSense et un abonnement de 12 mois au service PlayStation Plus à moins de 100 euros.

Pour ce faire, il suffit d'ajouter la manette PS5 et l'abonnement PS Plus au panier et vous obtiendrez le prix de 99,99 euros (au lieu de 129,98 euros). Concrètement, les deux produits reviennent respectivement à 69,99 euros et à 30 euros.

Pour information, l'offre promotionnelle de la Fnac est valable jusqu'au dimanche 5 septembre 2021 inclus (dans la limite des stocks disponibles). Et suite à votre achat, un e-mail contenant le code de téléchargement du programme PS Plus sera envoyé sur la boîte mail liée au compte Fnac. Il vous précisera également la procédure d’utilisation.