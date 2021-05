Google Pixel 5 : l'excellent photophone est en promo

Le cœur du Google Pixel 5 est un SoC Snapdragon 765G, appuyé par pas moins de 8Go de RAM. Ce choix a été fait pour obtenir des performances solides en tout point tout en profitant de la compatibilité 5G. Le côté graphique est géré par un iGPU Adreno 620 qui sera tout à fait capable de faire tourner les jeux les plus gourmands de façon satisfaisante.

L’écran est également de bonne facture avec une dalle OLED de 6 pouces et d’une définition FHD+. Les couleurs et les contrastes apportés par l’OLED rendent l’affichage vraiment beau, et le taux de rafraîchissement de 90Hz apportent une excellente fluidité.

Comme d’habitude avec les Pixels, la photo est un gros point fort. Si les modules photo si relativement classiques (grand-angle 12 Mpx et ultra grand-angle 16 Mpx) le traitement logiciel apporté avec l’expertise de Google dans le domaine lui permettent de prendre de très beaux clichés dans beaucoup de situations. La vidéo n’est pas en reste avec une résolution maximale en 4K, à 60 images par seconde.