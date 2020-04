Une Smart TV Philips The One achetée, une barre de son Philips offerte !

Philips The One : l'excellence par Philips

Pour une qualité sonore exceptionnelle

C'est chez la Fnac que vous devrez vous rendre pour profiter de cette bonne affaire valable jusqu'au 5 mai prochain, à 10h00. Surtout, pensez bien à ajouter les deux articles à votre panier. Sans quoi l'offre ne sera pas appliquée. Vous avez bien évidemment la possibilité de régler cet achat en trois ou quatre fois (débit à l'expédition de la commande) et la livraison à domicile est gratuite. Le produit est « Satisfait ou remboursé », la garantie est valable pendant deux ans et quatre mois d'abonnement à Deezer sont offerts.Faisons rapidement le tour des spécificités techniques de la TV Philips The One. Vous pouvez choisir entre la version 58 pouces à 699,99€, 65 pouces pour le même prix ou encore 70 pouces à 999,99€. La définition est en 4K UHD avec une fréquence de balayage atteignant 50 Hz. Parmi les technologies embarquées, nous retrouvons le HDR et l'Ambilight trois côtés. Derrière ce terme se cache un halo lumineux projeté par des LED situées à l'arrière du téléviseur. Les couleurs varient en fonction de l'image à l'écran ou bien par rapport au son. Enfin, vous aurez accès à une prise jack 3,5 mm, une sortie audio numérique optique est de la partie, tout comme quatre entrées HDMI, un port Ethernet ou encore deux USB.Le cadeau de ce bon plan est donc la barre de son Philips HTL3325. Elle dispose de trois haut-parleurs médiums et d'un central. La puissance de sortie est de 300 Watts et la partie réservée aux connectiques comprend un USB, un HDMI et une entrée HDMI 1.4 (ARC). Vous pourrez aussi passer par le Bluetooth pour connecter la barre de son à vos différents appareils. Bref, la qualité sonore est clairement au rendez-vous.Avec ces deux produits, l'immersion sera absolument optimale sur tous vos programmes. Grâce à un son époustouflant et à une image superbe en 4K (couplée à l'Ambilight), les films, émissions et autres jeux vidéo seront plus beaux que jamais. N'hésitez pas une seconde !