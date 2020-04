Ecran PC Gaming : le top des bons plans à prix cassés chez Fnac

Des ventes flash à la Fnac

Des moniteurs consacrés au gaming de 130 à 300€

Pour cette sélection, nous nous sommes rendus sur le site de la Fnac.com où l'enseigne française effectue des ventes flash prenant fin ce vendredi 24 avril 2020 à 16 heures précises.Le site marchand propose à ses clients la livraison gratuite à domicile (et au passage, une carte Fnac 3 ans offerte). Pour cette période de confinement, ce mode de livraison doit être privilégié aux dépens de la livraison en point retrait.Sans plus attendre, passons désormais à notre top 5 des écrans gaming à prix cassés chez la Fnac.Pour le premier produit, il s'agit du AOC 24G2U5. Vendu à 129,99€ au lieu de 159,99€, le moniteur en question est notamment équipé d'un écran LCD de 23,8 pouces, d'une fréquence de rafraîchissement à 75 Hz, d'un temps de réponse (MPRT) de 1 ms et d'une dalle IPS.Pour 50€ supplémentaires, vous pouvez vous tourner vers le AOC C24G1. Cet écran incurvé dispose d'une qualité d'image full HD de 1080p et d'une technologie permettant d'assurer la protection de vos yeux en réduisant la fatigue oculaire. Il bénéficie notamment d'un taux de rafraîchissement de 144Hz, d'un taux de contraste dynamique de 80 000 000:1, d'une luminosité de 250 cd/m² et d'un temps de réponse de 1 ms.Nous continuons notre série des écrans AOC avec ce modèle C27G1 proposé à 219,99€. À l'instar du produit ci-avant, le C27G1 est aussi un moniteur incurvé mais avec un écran de 27 pouces.Disposant des mêmes caractéristiques que le C24G1, le AOC C27G1 est doté de 2 ports HDMI 1.4, d'un Display Port et d'un VGA.Après les modèles signés AOC, voici un moniteur signé Samsung. Le C27RG50FQU du géant coréen est à 249,99€ au lieu de 329,99€, soit 80€ de remise immédiate.Concernant ses principales caractéristiques, l'écran Gaming embarque une dalle VA, une résolution 1920 x 1080p, une rapidité d'affichage de 4 ms, une luminosité de 300 cd/m², un contraste 3000:1 et des technologies Eye Saver Mode et Flicker Free.La sélection est désormais finie. Pour acheter un écran Gaming à un bon prix et en fonction de vos besoins, vous avez ici un choix avec cette sélection qui vous a été proposée par l'équipe Bons Plans de Clubic. Bon shopping à vous !