Star Wars Jedi: Fallen Order + Xbox One X 1 To à moins de 250€ sur Fnac

Nous sommes sur Amazon pour cette promotion des plus intéressantes. Le site américain spécialisé dans la vente en ligne propose toujours la livraison gratuite en France métropolitaine. En achetant cet article, vous bénéficierez de deux remises supplémentaires sur 3 mois d'abonnement au Xbox Live Gold pour 11,99€ et sur 3 mois d'adhésion au Xbox Game Pass pour ce même prix. La garantie est valable pendant deux ans et vous pouvez souscrire à une assurance panne de deux ans de plus pour 15,49€.Faisons maintenant le tour du contenu de ce pack qui est composé d'une Xbox One X avec un disque dur 1 To. Bien évidemment, une manette officielle est aussi de la partie. Cette console est capable de lire une gamme de jeux dans une résolution en 4K. La fonctionnalité HDR est également au programme. Cependant, ces technologies ne fonctionneront que sur des écrans compatibles. Quoi qu'il en soit, les titres concernés auront droit à des graphismes superbes et à une fluidité optimale.Le pack renferme aussi une copie physique dedans sa version deluxe. Elle contient le jeu de base, des skins exclusifs, un artbook numérique et des vidéos making-of. Cet épisode solo jouable à la troisième personne suit les aventures d'un jeune Padawan qui a échappé au terrible Ordre 66. Au fil du jeu, vous devrez développer de nouveaux pouvoir pour explorer des planètes dangereuses. Enfin, vous bénéficierez aussi d'un mois offert au service EA Access.Voilà le pack ultime pour les fans de jeux vidéo et de la licence Star Wars. La Xbox One X vous permettra aussi de tester des centaines de jeux en 4K grâce à son catalogue extrêmement complet. Vous n'allez pas vous ennuyer !