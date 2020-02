Manette Xbox One Microsoft + adaptateur sans fil pour PC à moins de 50€ chez la Fnac

Une excellente manette sautée par les joueurs

Un pack à petit prix pour jouer sur PC seul ou avec ses amis

La manette Xbox One est l'une des meilleures actuellement disponibles sur le marché. Très bien équilibrée au niveau de son poids, proposant une excellente prise en main et avec des sticks très précis et solides, le contrôleur proposé par Microsoft est une vraie référence. Mais il n'est pas réservé uniquement aux possesseurs de consoles.En effet, Microsoft est également très impliqué dans le monde du PC et réalise de plus en plus de passerelles entre son activité sur les machines de salon et sur le jeu PC. De ce fait, pourquoi ne pas proposer la même manette pour tous les joueurs, qu'elles que soient leurs habitudes ou leurs machines préférées?C'est donc pourquoi Microsoft propose actuellement l'achat d'une manette Xbox One, de couleur noire, avec un adaptateur sans-fil compatible avec Windows 10. Il se présente sous la forme d'un petit périphérique USB, aux dimensions réduites de 66% par rapport à la dernière génération, à brancher sur sa tour ou son ordinateur portable. Une fois la manette branchée, elle sera automatiquement reconnue comme périphérique de jeu par le système d'exploitation.Cet adaptateur permet également d'affronter vos amis puisqu'il peut gérer jusqu'à 8 manettes en même temps. Jeu de combat ou jeu de course, vous allez des heures durant vous battre pour décrocher la première position et écraser vos adversaires dans la bonne humeur. Si vous préférez jouer en solo et au casque, l'adaptateur gère l'envoi du son stéréo pour une excellente immersion.Le casque Xbox One et son adaptateur Windows 10 sont disponibles à un prix de 49,99€ au lieu de 59,99€ habituellement. Pour les adhérents Fnac, n'oubliez pas que 10€ vous sont offerts dès 50€ d'achat et 50€ pour une commande supérieure à 300€. Gagner de l'argent en faisant du shopping, il fallait y penser, la Fnac l'a fait !