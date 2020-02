Bon plan Fnac week-end : pack smartphone Huawei Nova 5T + imprimante portable connectée à 359€

Fnac : un pack Huawei en promotion à -32%

Les caractéristiques principales du smartphone

Avant le week-end, la Team Clubic Bons Plans vous invite à vous rendre sur le site de la Fnac pour vous procurer en promotion un pack Huawei. Le Nova 5T accompagné d'une imprimante portable est vendu à 359 euros au lieu de 528 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 169 euros (soit -32%).En plus de cet achat, les clients Fnac possesseurs de la carte du magasin auront 50 euros de crédités sur leur compte client. Ces 50 euros offerts seront convertis en chèque-cadeau.En ce qui concerne les frais de port, ils sont offerts pour une livraison à domicile ou en magasin Fnac.Le Huawei Nova 5T est un smartphone équipé d'un écran FHD+ de 6,26" (résolution 2340 x 1080px), du processeur HiSilicon Kirin 980 Octo-Core, d'une mémoire vive de 6 Go, d'un espace de stockage de 128 Go et d'une batterie de 3750 mAh ; le tout tournant sous le système d'exploitation mobile Android 9 (avec une surcouche EMUI 9.1).Côté APN, on retrouvera un capteur principal de 48MP (f/1.8) + 16MP (f/2.2) + 2MP (f/2.4) + 2MP (f/2.4) et un capteur secondaire de 32MP (f/2.0).Enfin, pour la communication sans fil, le Bluetooth 5.0, le Wi-Fi 802.11 b/g/n/a/ac et le NFC sont notamment de la partie.