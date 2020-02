Sélection de 4 Top Bons plans Apple MacBook et iPad chez Fnac

Apple : d'excellents produits mais pas donnés



Une sélection à prix cassé sur les derniers MacBook et iPad



Les produits Apple font partie des appareils les plus beaux, performants et populaires au monde. Année après année, génération après génération, leur succès ne se dément pas. Mais pourtant la marque à la Pomme applique des tarifs souvent très élevés, selon elle à la hauteur de la qualité de ces produits.La Fnac s'est donnée mission durant ces quelques jours de changer cet état de fait et de vous permettre de mettre la main sur ces magnifiques appareils sans pour autant vider votre compte en banque.Vous êtes adhérent Fnac ? C'est encore mieux ! Vous pouvez gagner 10% supplémentaires sur le prix d'achat de votre appareil Apple avec le code promo FLASH, à appliquer lors de la validation de votre panier. Pour ce faire, soyez connectés à votre compte lors de l'achat et de la validation de votre panier.On commence cette sélection avec un ordinateur portable et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du MacBook Pro 13 pouces, ici dans sa version de 128 Go. Il intègre la désormais célèbre Touch Bar, une zone tactile affichant des raccourcis ou des actions rapides pour gagner en souplesse lors de son utilisation quotidienne.Côté fiche technique, l'appareil embarque un processeur Intel Core i5 quadricœur à 1.4 GHz, 128 Go de SSD et 8 Go de mémoire vive pour être à l'aise à la fois sur le web ou dans vos applications bureautiques ou professionnelles. Et il embarque aussi macOS Mojave et ses différents logiciels inclus comme une suite bureautique et des logiciels de retouche photo et vidéo.On continue cette sélection avec le MacBook Pro 13 pouces, mais ici dans sa version 256 Go d'espace disque SSD. La fiche technique est semblable au précédent modèle et embarque les mêmes composants pour vous proposer une expérience fluide dans votre utilisation quotidienne.On peut souligner toutefois le trackpad immense qu'Apple a intégré. Entièrement fait en verre, il vous permet de scroller rapidement dans vos pages et dans vos documents et intègre des commandes multi-touch pour naviguer d'un bureau à l'autre ou zoomer rapidement dans la page. Le MacBook Pro intègre également deux ports USB-C Thunderbolt 3 pour des échanges rapides de vos fichiers.Côté mobilité, Apple a fait fort avec l'iPad Pro. Ce modèle réinventé de la tablette vous offre une surface d'affichage de 11 pouces, afin d'avoir plus de place pour vos documents et vos fichiers créatifs. Compatible avec l'Apple Pencil (non fourni), vous pouvez dessiner ou signer numériquement des documents sans avoir besoin de les imprimer ou d'un ordinateur.Coté puissance, Apple a inclus sa puce A12X qui offre une puissance comparable voire supérieure à de nombreux ordinateurs portables. Sa batterie peut tenir aisément la journée, même si vous passez plusieurs heures dessus et pour la sécurité, Apple a embarqué la reconnaissance faciale Face ID pour vous authentifier immédiatement. Définitivement bien plus qu'un ordinateur !Enfin il ne faut pas oublier l'iPad originel, qui revient ici grâce à la Fnac avec sa version Wi-Fi 32 Go. L'appareil est également compatible avec l'Apple Pencil est un parfait cahier de notes ou de croquis à destination des étudiants.Puissant grâce à sa puce A10, léger (seulement 483 grammes sur la balance), l'appareil bénéficie d'un million d'applications adaptées spécifiquement pour son format, avec par exemple la suite Office, différents clients mail mais aussi les principaux services de streaming vidéo et audio. Et pour tout achat, un an d'abonnement Apple TV+ vous est offert pour découvrir les productions concoctées par les équipes d'Apple.Vous avez désormais toutes les cartes en main pour découvrir les produits Apple du moment, tout en faisant de belles économies sur votre achat. C'est à la Fnac que ça se passe, n'attendez plus pour découvrir ces appareils qui changeront votre quotidien !