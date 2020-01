Soldes Fnac: Aspirateur robot connecté Proscenic à moins de 200€

L'aspirateur robot Proscenic à 199,90€

Un aspirateur connecté

Le robot aspirateur Proscenic bleu est un joli robot très mince (7,6cm de hauteur seulement!) qui nettoie le sol en votre absence. Il se faufile sous les meubles et aspire jusqu'aux plus gros débris grâce à sa puissance d'aspiration de 2000Pa. Complètement autonome, sa batterie de 2500mAh lui permet de vadrouiller pendant au moins 130 minutes, ce qui laisse le temps de nettoyer une surface conséquente. Equipé d'un mode de nettoyage, d'une serpillère et d'un réservoir d'eau, ce robot deux-en-un ne se limite pas a l'aspiration mais peut aussi éponger le sol sur son passage.Entièrement programmable depuis une application, le robot suit vos indications où que vous soyez. Depuis votre smartphone, vous pouvez définir et contrôler son parcours, lui interdire l'accès à certaines pièces et commander le type de nettoyage à effectuer. Si vous n'êtes pas un adepte des applications, pas de soucis ! Il est aussi livré avec une télécommande qui vous permet de le contrôler en toute simplicité. Équipé de nombreux capteurs, le robot est conçu pour travailler en autonomie, que vous soyez présent ou non: il ne tombera pas dans les escaliers et ne risque pas de se heurter à vos meubles!Obtenez ce robot à 199,90€ grâce aux soldes Fnac et gagnez du temps sur vos corvées de ménage!