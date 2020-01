Soldes 2ème démarque : Quel est la meilleure promo Smart TV chez Fnac ?

Deux Smart TV, deux gammes différentes

Choisir une Smart TV en soldes à la Fnac

Cette sélection vous présente deux téléviseurs connectés différents: la smart TV CHiC à 154€ seulement, au bon rapport qualité-prix, et la Smart TV Samsung à 449€, TV de qualité excellente aux multiples avantages. Dans ces deux cas, la Fnac propose plus de 100€ d'économie, et la livraison gratuite!L'écran de la Smart TV CHiC fait 32 pouces en diagonale, en résolution HD 720p. Elle est à tout ptit prix: seulement 154€ au lieu de 299€. Connectée, ce téléviseur vous donne l'accès à toutes vos plateformes de streaming depuis son interface simplifiée intuitive. Vous pouvez choisir vos ontenus Prime Vidéo, YouTube, Netflix, et avoir accès aux réseaux sociaux Facebook, Twitter depuis votre écran TV. L'utilisation est fluide, l'écran plat mince et le tout assez léger: l'installation sera facile et intuitive. C'est un bon rapport qualité-prix si vous cherchez à changer de TV pour une TV connectée sans vous ruiner.La Smart TV Samsung est à -26% à la Fnac! Obtenez-la pour 449€ au lieu de 599€, et profitez de sa superbe résolution 4K UHD sur ce grand écran de 43 pouces. Son cadre gris blanc mince se fond parfaitement dans n'importe quel décor et laisse toute la place à l'image. Tout est amélioré: le mouvement est plus fluide, les contrastes plus profond, les couleurs vives et éclatantes. Connectée à internet, vous pouvez utiliser votre TV pour naviguer à travers les plateformes de streaming vidéo et musical: YouTube, Netflix, Spotify... En plus, elle est équipée d'un assistant vocal: Bixby!Si vous avez trouvé votre bonheur, on vous conseille de jeter un oeil à tous les bons plans Clubic pour dénicher le meilleur des soldes!