Soldes Fnac 2020 : Les PC ultra portables incontournables à -500€

Soldes d'hiver 2020 : les promotions immanquables de la FNAC

Des PC ultra portables puissants à moins de 500 euros

Tout comme ses concurrents, la FNAC sort le grand jeu pour les soldes d'hiver 2020. L'enseigne française propose des promotions alléchantes dans tous ses rayons, notamment les appareils high-tech, et plus précisément les PC ultra portables qui nous intéressent particulièrement ici.Dans notre sélection des modèles incontournables à moins de 500 euros, les articles sont soldés entre -15 et -23% et il est possible de régler en trois ou quatre fois. Comme toujours avec cette enseigne, le retrait en 1 jour est gratuit en magasin.La livraison est quant à elle payante : comptez 6,99 euros à 9,99 euros, selon le modèle choisi. Pour bénéficier d'une livraison gratuite, vous pouvez opter pour l'abonnement FNAC+, qui est gratuit pendant 30 jours, avant de passer à 49 euros par an.Le premier modèle de notre sélection est le PC ultra portable Acer Aspire 5, disponible à 425,05 euros au lieu de 499 euros, soit 15% de réduction. Cet ordinateur 14 ", dont l'écran LCD IPS bénéficie d'une résolution de 1920 x 1080 pixels, embarque un processeur Intel Core i3 7020U couplé à 8 Go de RAM DDR4 et dispose de 128 Go d'espace de stockage (SSD).Il est équipé du dernier système d'exploitation de Microsoft, Windows 10, et sa batterie lui offre jusqu'à 11 heures d'autonomie. Avec cet achat, vous pouvez bénéficier d'un remboursement différé de 70 euros (valable jusqu'au 31 janvier 2020) par la FNAC, mais aussi de 20 euros par Microsoft si vous achetez également un Pack Office (Word, Excel, Power Point, etc).Le deuxième modèle de notre sélection est le PC ultra portable Acer Spin 1, à seulement 269,99 euros au lieu de 349,99 euros, soit 23% de réduction. Ce petit laptop de 11,6 " dispose d'un écran tactile LCD HD à la résolution 1366 x 768 pixels. Il embarque un processeur Intel Celeron N4000 avec 2 cœurs, couplé à 4 Go de RAM DDR3.Il est équipé d'un disque dur SSD de 64 Go et d'une batterie 4670 mAh lui offrant jusqu'à 10 heures d'autonomie. Le système d'exploitation Windows 10 Famille est déjà installé, et cet achat vous permettra de bénéficier de quatre mois d'abonnement gratuit à Deezer, et 20 euros de remboursement par Microsoft pour l'achat d'un Pack Office (Word, Excel, Power Point, etc).Le troisième modèle de notre sélection est le PC ultra portable Asus Hybride, disponible à 303,99 euros au lieu de 379,99 euros, soit 20% de réduction. Il s'agit d'un ordinateur portable 14 " doté d'un écran tactile HD à la résolution 1366 x 768 pixels. Il est équipé d'un processeur Intel Celeron N4000 couplé à 4 Go de RAM DDR4. Côté mémoire de stockage, il embarque un disque dur eMMC de 64 Go.Il dispose d'une charnière rotative à 360°, pour l'utiliser en mode ordinateur portable ou encore en mode tablette. Il est livré avec Windows 10 S Famille, et son achat vous permettra de bénéficier de quatre mois d'abonnement gratuit à Deezer, et 20 euros de remboursement par Microsoft pour l'achat d'un Pack Office (Word, Excel, Power Point, etc).Le quatrième modèle de notre sélection est le PC ultra portable Asus E406, disponible à 297,55 euros au lieu de 349,99 euros, soit 15% de réduction. Ce laptop 14 " dispose d'un écran HD à la résolution 1366 x 768 pixels. Il embarque un processeur Intel Pentium N3700 à quatre cœurs, couplé à 4 Go de RAM. Il dispose également de 64 Go d'espace de stockage avec son disque dur SSD.Totalement silencieux, il dispose de 14 heures d'autonomie et son pavé tactile intègre le NumPad pour se transformer en pavé numérique tactile rétroéclairé. Il est livré avec Windows 10 et son achat vous permettra de bénéficier d'un remboursement différé de 40 euros (valable jusqu'au 31 janvier 2020) par la FNAC, mais aussi de 20 euros par Microsoft si vous achetez également un Pack Office (Word, Excel, Power Point, etc).Le dernier modèle de notre sélection est le PC ultra portable Asus S412, au prix de 322,99 euros au lieu de 379,99 euros, soit 15% de réduction. Ce laptop 14 " dispose d'un écran Full HD 1920 x 1080 pixels et embarque un processeur Intel Pentium Gold 4417U, couplé à 4 Go de RAM DDR4. Il est également équipé d'un disque dur SSD de 128 Go.Son clavier est rétroéclairé et il est livré avec le dernier système d'exploitation de Microsoft : Windows 10. Avec cet achat, vous pourrez bénéficier d'un remboursement différé de 40 euros (valable jusqu'au 31 janvier 2020) par la FNAC, mais aussi de 20 euros par Microsoft si vous achetez également un Pack Office (Word, Excel, Power Point, etc).Les soldes d'hiver 2020 viennent de commencer, et la FNAC propose déjà de belles promotions sur son site. À cette occasion, la Team Clubic Bons Plans est mobilisée pour vous faire découvrir les plus belles remises du moment, alors n'hésitez pas à nous suivre pour encore plus de réductions !