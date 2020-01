Soldes Fnac 2020: Smartphone LG V30 à -56%

Le LG V30 en soldes à la Fnac

Tout ce qu'il faut savoir sur les caractéristiques du smartphone

La Team Clubic Bons Plans vous propose d'aller vous rendre sur le site de la Fnac pour acheter en soldes le V30 de la marque LG. Alors que son prix de vente conseillé est à 899,90 euros, le smartphone disponible dans un coloris bleu voit son tarif chuter à 399 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 56% de la part de la Fnac. L'offre est valable jusqu'au 4 février 2020 inclus, dans la limite des stocks disponibles.En ce qui concerne la livraison, sachez que des frais de port à hauteur de 2,99 euros (minimum) sont appliqués. Afin d'éviter de payer ce supplément, on vous conseille de retirer gratuitement le téléphone en magasin Fnac. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton "Retirer en 1J en magasin" visible depuis la page produit.Après avoir évoqué l'offre promotionnelle, passons désormais aux caractéristiques du smartphone.Le LG V30 est un téléphone qui embarque un écran tactile OLED Quad HD de 6 pouces (avec une résolution de 2880 x 1440px), une mémoire vive de 4 Go et un espace de stockage de 64 Go. Le smartphone dispose aussi d'une batterie de 3300 mAh, d'un processeur Octa-core 2.45 HGz Snapdragon et du système d'exploitation mobile Android.Côté APN, on retrouvera 2 appareils photo arrière de 16 MP+13 MP (Grand-angle), un appareil frontal de 5 MP (Grand-angle) et un enregistreur vidéo (UHD).Ce smartphone vous intéresse ? Ne tardez pas et cliquez sur le lien ci-dessous !