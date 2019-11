Platine vinyle Swingson On Stage Bluetooth et Deezer offert 4 mois à 69,99€ au lieu de 99,99€

30 euros de remise immédiate sur l'achat de la Swingson On Stage Bluetooth

Écouter vos vinyles préférés avec la platine Swingson On Stage

En vue des prochaines fêtes de fin d'année, la Fnac propose à ses membres de se procurer la platine vinyle Swingson On Stage Bluetooth à 69,99€ au lieu de 99,99€ ; soit de 30 euros de remise immédiate de la part du site marchand.Les clients ont jusqu'au 2 janvier 2020 inclus pour profiter de cette offre promotionnelle. Pour information, des frais de port à hauteur de 6,99 euros (minimum) sont appliqués. Afin d'éviter de payer ce complément, il est conseillé de retirer gratuitement la platine vinyle en magasin Fnac. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton "Retirer en 1J en magasin" depuis la page produit.À la validation de votre commande, vous recevrez par e-mail un code d'activation de votre offre Deezer. Rendez-vous sur ce lien pour créer votre compte, saisir votre code et profiter de votre offre de 4 mois.Compatible 33, 45 et 78 tours, la platine Swingson On Stage portable possède 2 haut-parleurs stéréo intégrés (2 x 1.5 Watt). Grâce à la fonction Bluetooth, vous pouvez ainsi diffuser le son de votre téléphone ou de votre tablette.L'appareil est équipé d'un port USB et d'un encodeur MP3 ; ce qui permettra aux fans de vinyles de convertir facilement leurs enregistrements préférés en fichiers numériques au format MP3.Enfin, la platine dispose d'une sortie casque, d'une sortie audio RCA pour ampli et d'une entrée audio jack. Côté dimensions, elle mesure 35,6 cm de longueur, 27,8 cm de largeur et 12,7 cm de hauteur.