🔥 French Days : casque Bose QC35 silver à 221€ au lieu de 259,99€

Le QC35 est une référence dans l'univers des casques audio



Un système d'annulation de bruit jamais égalé



Le QC35 est plus qu'un simple casque audio. C'est aujourd'hui une référence souvent imitée mais jamais égalée en matière de confort et de qualité audio. L'appareil proposé par Bose est un casque léger, très confortable avec son arceau rembourré, mais également solide. Il peut être tordu pour être rangé facilement sans risque de le briser.Entièrement sans fil, il se raccorde en Bluetooth à votre smartphone ou votre tablette. Il peut également être utilisé pour passer des coups de fil ou commander son téléphone à l'aide de son assistant vocal d'un simple bouton. Une fois posé sur les oreilles, vous n'avez plus besoin de sortir votre smartphone mais tout simplement de profiter de votre musique préférée.La réduction de bruit d'ailleurs, parlons-en. Bose a une solide expérience en la matière et avec le QC35 la firme américaine a encore monté la barre d'un cran avec un système d'une qualité longtemps inégalée. Le dispositif, qui enregistre les bruits ambiants à l'aide de plusieurs micros disposés sur le casque, annule les sons de la circulation, les conversations et le brouhaha pour ne laisser place qu'à la musique. Un régal pour les usagers des transports en commun, qui pourront se détendre après une longue journée de travail, accompagnés de leur playlist préférée.Avec un son de très haute qualité, riche en basses mais très équilibré, la marque Bose un appareil haut de gamme qui possède en outre une très solide autonomie de 20H. Vous pouvez d'une seule charge prendre un vol long-courrier et ne pas sentir le voyage, bercé par les notes de vos artistes favoris.La Fnac, pour les French Days, vous propose le casque QC35 au prix de 221€, un tarif on ne peut plus bas pour un produit résolument haut de gamme. Ce serait bête de rater une telle occasion !