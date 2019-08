🔥 Bon plan Fnac : Casque VR HTC Vive à 599€ au lieu de 879€

Le casque de réalité virtuelle VIVE PRO à 599€ seulement

La réalité virtuelle pour les plus exigeants

effectue une remise exceptionnelle en soldant ce casque à 599€.Leest simplement le plus performant du marché actuel : l'immersion est totale. La qualité de l'écran est la meilleure disponible: une augmentation de 78% de pixel et de 37% de PPI. Avec ce système, il ne s'agit plus de jouer assis à un bureau mais bel est bien debout, dans un bureau ou encore un salon. Rien n'est sacrifié pour ce casque: la qualité de l'image et des couleurs éclatantes, mais aussi le son hyper réalistes contribuent tous à une immersion totale dans le jeu.Pour laisser libre cours à une imagination débridée, ce casque a été conçu pour un confort sans pareil. Le poids est réparti sur la tête alors que des coussins faciaux et nasaux épousent la forme du visage. Le confort ultime absolument nécessaire pour cet objet afin de laisser à l'utilisateur un plaisir de jeu sans entrave.Les graphismes les plus aboutis prennent vie autour de vous grâce à la technologie 360° des casque de réalité virtuelle. Vous pouvez désormais évoluer dans ces mondes imaginaires ultra réalistes avec une précision millimétrée.Grâce à sa compatibilité avec l'accessoire d'adaptation sans fil VIVE, vous pouvez vous déplacer sans câbles. Vous pouvez décider de vous couper de votre environnement, ou bien au contraire d'en rester proche grâce à la réduction de bruit ambiant adaptable. Ce système comprend un mode Alerte et un mode Conversation qui permettent d'entendre les bruits environnants sans retirer le casque.Ce casque est actuellement à 599€ à la Fnac, un prix bien en dessous de son prix de base de 879€. Amateurs de réalité virtuelle, ce produit vous attend!