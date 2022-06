La manette DualShock 4 est à un prix imbattable !

À la base, la DualShock 4 est destinée à la PlayStation 4 de Sony. Elle fonctionne nativement sur cette machine et tous les jeux disponibles. Cependant, Sony a ajouté différentes fonctionnalités au fil du temps comme le fait qu'elle puisse être utilisée sur PC et les appareils mobiles. Elle pourra s'y connecter en Bluetooth ou bien en filaire via le câble USB fourni. Une fois cette manipulation extrêmement simple effectuée, vous allez pouvoir plonger dans vos jeux grâce à ce périphérique.