Profitez des soldes chez Darty avec ce pack Philips Hue à prix cassé

Adeptes de la maison connectée, ce bon plan s'adresse à vous. Il s'agit en effet d'une promotion sur le « Pack Rééquipement » signé Philips, autrement dit un ensemble de lumières intelligentes. Dans le détail, le produit comprend 2 Philips Hue Play et un Philips Hue Go, deux types d'ampoules complémentaires.

En premier lieu, Hue Play prend la forme d'une barre de lumière, que vous pouvez poser par terre, sur un meuble ou derrière un téléviseur, horizontalement ou verticalement. De cette façon, vous pourrez créer une ambiance lumineuse personnalisée, grâce à un choix parmi 16 millions de couleurs.

De son côté, Hue Go est une lampe connectée aux contours d'une demi-sphère. Il s'agit d'un petit objet que l'on peut aisément déplacer et qui fera office de source lumineuse ou d'élément de décoration. De plus, il est également possible de régler ses couleurs, afin de créer l'ambiance parfaite, à n'importe quel moment de la journée.

Notez toutefois qu'afin de contrôler ces équipements, vous aurez besoin d'un pont Philips Hue, non fourni dans ce pack.