Vente flash : économisez 450€ sur ce PC portable gaming Dell

Darty : le Dell Inspiron G3 15 3590 sous les 900 euros

Tout ce qu'il faut savoir sur le PC portable

Il faudra donc se rendre sur le site Darty pour acheter en soldes le Dell Inspiron G3 15 3590. Affiché en temps normal à 1349,99 euros, le PC portable voit son prix baisser à 899,99 euros ; ce qui fait une belle remise de 450 euros.Comme évoqué en en-tête du post, il s'agit d'une offre promotionnelle à durée limitée. Il est donc conseillé de ne pas trop tarder pour en profiter !Pour information, il n'y a aucuns frais de port supplémentaires si la livraison à domicile est choisie. Au vu des conditions actuelles en France, il faut compter une bonne semaine pour réceptionner le produit chez vous.Concernant les caractéristiques du PC portable, le Dell Inspiron G3 15 3590 possède un écran LED 15,6" Full HD Anti-Glare (résolution de 1920 x 1080px), un processeur Intel Core i5-9300H cadencé à 2,4 GHz de fréquence de base, une mémoire vive de 8 Go, un espace de stockage de 512 Go en SSD, une carte graphique Nvidia GF GTX 1660 Ti et le système d'exploitation Windows 10.Côté connectique, vous retrouverez notamment 2 ports USB 2.0, 1 port USB 3.1, 1 port USB C, 1 Mini DisplayPort, 1 port HDMI, la technologie Bluetooth et bien évidemment une carte Wi-Fi 802.11 ac.Si l'offre vous intéresse, alors nous vous invitons à cliquer sur le bouton ci-dessous.