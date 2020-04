Samsung Tab S6 Lite : où l'acheter au meilleur prix ?

Cet article est sponsorisé par Fnac et Darty. Consultez notre notre charte.

L'excellente Samsung Galaxy Tab S6 Lite enfin disponible !

Une version proche du modèle Tab S6 mais plus abordable

Samsung Galaxy Tab S6 Lite en quelques mots :

Un écran LCD 10,4" (2000 x 1200 pixels)

Un processeur Octo-core Exynos 9611

4 Go de mémoire RAM

64 Go de stockage extensible jusqu'à 1To via MicroSD

Un capteur photo arrière de 8MP et un frontal de 5 MP

Voici la prochaine sortie majeure du côté de Samsung. En effet, cette tablette tactile débarquera en France le 30 avril prochain. Comme vous allez pouvoir le constater dans les paragraphes ci-dessous, il s'agit d'un modèle abordable mais néanmoins riche en fonctionnalités. Elle conviendra à toute la famille. Nous allons dans un premier temps énumérer quelques modalités importantes à connaître puis nous détaillerons les capacités de ce produit.Pour les plus impatients, vous pourrez acquérir la désormais célèbre tablette Samsung dans les enseignes Fnac et Darty. A vous de choisir selon vos préférences mais dans tous les cas, la livraison à domicile est offerte, le paiement en plusieurs fois est de la partie et la garantie est valable pendant deux ans. Pour connaître toutes les modalités, nous vous invitons à bien lire la page du produit sur ces deux sites.À l'instar de la plupart des tablettes tactiles, la Samsung Tab S6 Lite se décline en plusieurs versions. Tout d'abord, nous avons la version Wi-Fi grise vendue à 399,99€. Il s'agit du modèle classique et forcément plus abordable.Sinon, vous pouvez également opter pour la version 4G (toujours dans sa belle robe grise) qui est cette fois commercialisée à 469,99€. Notez bien que les caractéristiques techniques ne changent pas d'un modèle à l'autre.Enfin, précisons au passage que la Samsung Tab S6 Lite (Wi-Fi et 4G) est aussi disponible en bleu.Maintenant que vous en savez où vous procurer la nouvelle tablette Samsung, enchaînons avec un tour des spécificités techniques de la tablette.Ainsi, cette tablette made in Samsung embarque un écran immersif de 10,4 pouces (2000 x 1200 pixels) offrant une surface d'affichage confortable de 81,1%. Ses bords arrondis permettent une prise en main très agréable de la tablette.À l'intérieur, un processeur Exynos 9611 est de la partie, épaulé par 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. Le tout est animé avec l'OS Android 10. Une carte micro SD peut venir ajouter encore plus d'espace libre. De son côté, le modèle 4G dispose d'un GPS intégré. Bien qu'affichant des spécificités techniques en deçà de sa grande sœur, ce modèle Galaxy Tab S6 Lite n'en reste pas moins surprenant côté performances.Pour le reste, la caméra positionnée à l'arrière de la tablette est pourvue d'un capteur 8 mégapixels capable de capturer des vidéos en Full HD. À l'avant, c'est un module 5 mégapixels qui répond présent. La partie sonore est assurée par deux haut-parleurs AKG avec Dolby Atmos. La Samsung Tab S6 Lite possède la fonctionnalité Bluetooth 5.0, une connectique USB 2.0 Type-C et une batterie d'une capacité de 7040 mAh.En bref, c'est une excellente tablette que nous propose Samsung avec ce modèle Galaxy Tab S6 Lite. Avec ses performances plus qu'honorables, elle saura répondre à toutes vos sollicitations sans broncher.