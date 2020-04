L'excellente Smart TV Philips The One toujours moins chère

Une promotion exceptionnelle sur la Smart TV Philips The One chez Darty

Philips The One : du haut de gamme à un prix abordable

Nous sommes donc chez Darty pour cette réduction qui vous permettra d'économiser -21% sur le tarif d'origine. Rappelons succinctement quelques modalités comme la livraison gratuite à domicile et la possibilité de payer en trois ou quatre fois. Sachez aussi que les retours pourront être effectués jusqu'à 15 jours après la réouverture des magasins de l'enseigne française. La garantie sur ce produit est valable pendant deux ans.Le prix que nous avons mentionné précédemment concerne la TV Philips The One avec un écran de 43 pouces (108 centimètres).Cependant, si cette version ne vous convient pas, vous pouvez aussi choisir l'exemplaire avec une diagonale de 50 pouces (127 centimètres) à 599,99€ au lieu de 749,99€.Enfin, si vous voyez les choses en grand, la version 58 pouces (147 centimètres) est disponible à 699,99€ au lieu de 999,99€. C'est à vous de sélectionner la taille qui vous convient !Maintenant, faisons le tour des caractéristiques communes à ces trois versions. Elles disposent toutes d'une définition 4K UHD, de la technologie HDR 10+ ou encore de l'Ambilight trois côtés. Derrière cette appellation se cache des LEDs qui éclairent les différents côtés à l'arrière de votre téléviseur. Les couleurs projetées sur le mur peuvent changer en fonction de l'image à l'écran ou même du son. Ainsi, vos programmes gagneront en immersion. Mais ce n'est pas tout !Au niveau des performances, vous pouvez également compter sur le processeur P5 Perfect Picture Engine qui apportera toujours plus de profondeur et de détails à l'image. La qualité d'affichage est absolument saisissante. De plus, puisque nous sommes en présence d'une Smart TV, cette dernière peut se connecter à internet et vous permettre d'accéder à de nombreux films et séries. Pour cela, vous pourrez compter sur des applications comme Netflix, Disney+, Prime Video, OCS et bien plus encore (abonnement requis). Enfin, les commandes vocales sont également présentes pour vous aider à naviguer plus facilement sur l'interface de votre TV.Enfin côté design, difficile de reprocher quoique ce soit à ce téléviseur aux lignes aussi élégantes qu'épurées. Le cadre métallique fin et très sobre souligne et met en avant les contours de la dalle, aussi bien éteinte qu'allumée. Enfin le pied pivotant également en métal est du plus bel effet et permet tous les angles de vue.Bref, la Smart TV Philips The One est un modèle haut de gamme qui répondra à toutes vos attentes. Rien n'a été laissé au hasard puisque l'image est sublime et de nombreuses fonctionnalités viendront améliorer l'expérience globale. Cette promotion n'attend plus que vous.