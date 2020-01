Smartphone Huawei P20 128 Go à 379,00 € au lieu de 549,00 € grâce aux soldes Darty !

Le Huawei P20 à 379€

Les bonnes surprises du Huawei P20

Grand de 5,8 pouces (14,7cm de diagonale), ce smartphone dédie presque toute la place à l'écran. Sa résolution full HD 1080p présent un visuel très agréable pour vos contenus multimédia. La performance n'est pas en reste: le processeur HiSilicon Kirin 970 Octo-Core et les 4Go de RAM garantissent une expérience fluide, rapide, agréable. Les jeux 3D sont très bien supportés, tout comme une utilisation en multitâches intense. Enfin, il a une mémoire de stockage d'une capacité de 128Go, largement suffisante même pour les plus gourmands!En plus de ces performances de quaité, le Huawei P20 présente quelques autres avantages qui ne nous laissent pas indifférents! Sa batterie 3400mAh a une autonomie longue et une recharge plus rapide. Le déverouillage est rapide depuis le capteur d'empreinte situé à l'avant, sous l'écran. Il a une fente Dual Sim que vous pouvez utiliser pour insérer une carte Micro SD et bénéficier d'encore plus d'espace de stockage. Enfin, votre smartphone embarque un appareil photo de très bonne qualité conçu avec le constructeur Leica.Ce smartphone a tout pour plaire: on espère que vous serez conquis! Les autres soldes Darty sont à retrouver en intégralité dans les bons plans de la team Clubic.