Economisez 70€ sur l'achat d'un Casque Audio Marshall monitor Bluetooth grâce aux soldes Darty !

Le casque Bluetooth Marshall Monitor à 129,99€

La liberté de mouvement décuplée

Ce casque Bluetooth a une taille optimisée: de grands coussinets d'oreilles et un arceau métallique mince recouvert de mousse. Le tout est enveloppé d'un cuir agréable au toucher et qui ajoute une touche agréable à l'aspect général du casque. Le tout se replie pour se glisser dans une housse et vous accompagner partout. Le son de qualité exceptionnelle est garanti par le filtre à trois positions qui vous permet de moduler le niveau des aigus. A vous de jouer: vous pouvez moduler le son selon vos envies.Les casques Bluetooth ont l'avantage d'être complètement sans fil: vous pouvez donc vous déplacer à votre guise sans être entravé. La batterie du casque dure pour 30 heures d'écoute, mais il vous est toujours possible de brancher le casque en Jack une fois la batterie épuisée. Le Bluetooth a une portée allant jusqu'à 9m. Quelques commandes et un microphone sont placés sur le casque, afin de vous permettre de contrôler le volume, de prendre et terminer des appels sans avoir à toucher votre smartphone.Obtenez le casque Marshall en soldes et profitez de toutes les soldes grâce aux bons plans de la team Clubic!