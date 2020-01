TOP sélection Clubic des soldes Xiaomi

Les produits Xiaomi en soldes

La sélection Clubic des soldes Xiaomi

Les appareils Xiaomi se multiplient en modèles et en gammes. Les smartphones du constructeur chinois sont connus pour leur excellent rapport qualité-prix. Mais Xiaomi ne se limite plus aux smartphones, et présente toute une gamme de montres et bracelets connectés. Dans cette sélection, vous trouverez tous ces produits au meilleurs prix grâce aux soldes Darty!Pour commencer, voici le bracelet MiBand à 29,99€ seulement. Ce bracelet connecté vous suit dans votre quotiden en vous permettant l'accès à vos sms, appels et e-mails où que vous soyez. Il vous garde aussi en contact direct avec vos performances sportives et votre corps: suivi de la fréquence cardiaque, du sommeil, mais aussi plusieurs modes d'activité physique. Souple et confortable, ce bracelet sera pratique pour la course, la natation, le vélo et beaucoup d'autres sports. Il est bien évidemment étanche jusqu'à 50m, et résistant aux chocs et à la poussière.Si vous ne le connaissez pas encore, découvrez le smartphone Xiaomi Redmi Note 8, disponible en bleu à 150€ seulement. Ce smartphone présente des qualités impressionantes pour un prix aussi réduit: un processeur octa-core Snapdragon 665, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Il a un beau design en verre brillant, avec un écran 6,3 pouces qui compose 90% du smartphone. La batterie 4000mAh dure plus de 24h en autonomie. Enfin, l'appareil photo possède quatre capteurs différents pour des photos à couper le souffle.La montre connectée Xiaomi Amazfit Bip est une montre noire au bracelet souple et au cadran tactile rectangulaire. Pour 67€ seulement, la montre connectée est un véritable allié du quotidien. Une seule charge peut aller jusquà 30 jours d'utilisation. elle est équipé de plusieurs capteurs: un baromètre, un cardiofréquencemètre, un capteur géomagnétique. Elle vous suit dans le sport, avec un suivi programmable de plusieurs sport. Cette montre connectée vous accompagne aussi dans votre suivi du sommeil et vous aide à améliorer vos nuits.Enfin, voici les écouteurs sans fil Xiaomi Redmi Airdots. Ces écouteurs intra-auriculaires et leur étui de chargement sont à 39,90€ seulement. Connectés en Bluetooth, ces écouteurs vous procurent une liberté de mouvement parfaite, avec une tenue dans l'oreille confortable. Avec douze heures d'écoute et plus de 4h supplémentaires grâce à la charge de l'étui, ces écouteurs vous suivent sans problèmes tout au long de la journée. Il possède aussi un microphone qui vous permet d'utiliser vos écouteurs sans fil pour des appels mais aussi pour la commandes des assistants vocaux!Ces produits sont à découvrir chez Darty grâce au soldes d'hiver!