Soldes 2ème démarque: TV LED TCL 4K à -40% chez Darty !

Une TV LED 4K de 65 pouces sous la barre des 600 euros

Les caractéristiques de la TCL 65DC760

Voici donc une belle affaire que vous suggère Darty en cette période de soldes d'hiver. L'enseigne française de high-tech vous propose en effet la TCL 65DC760 sous la barre des 600 euros.Affichée en temps normal à presque 1000 euros, la TV LED 4K voit son prix baisser à exactement 599,99 euros ; soit une réduction de 40%.En ce qui concerne les frais de port, il est conseillé de privilégier le retrait gratuit du produit en magasin Darty à l'issue de votre achat.La TCL 65DC760 est destinée à ceux et celles qui aiment regarder du contenu télévisé sur un large écran. Cette TV 4K dispose d'un écran de 65 pouces (diagonale de 164 cm) à rétro éclairage LED Edge pour une résolution de 3 840 x 2 160 pixels.Le téléviseur embarque aussi la technologie UHD Color Extender et le traitement d'image Pure Image Ultra HD. Compatible Smart TV, cette technologie permet à l'utilisateur d'accéder à une grande diversité de contenus issus d'Internet : la vidéo à la demande, le streaming, le replay (TV de rattrapage), partage de photos ou de vidéos et applications formatées pour la TV.Enfin, on retrouvera 2 ports USB 2.0, 3 entrées HDMI 2.0, 1 sortie audio digital, 1 entrée RJ-45 et 1 prise casque sur cet excellent téléviseur.