Soldes Darty: Quel est le meillleur compromis enceinte JBL Xtreme Vs Marshall Acton?

Deux enceintes sans fil à moins de 200€

JBL Xtreme Vs Marshall Acton

Les enceintes JBL et Marshall sont issues de grandes marques qui ne déçoivent pas en qualité. Conçues cependant pour des utilisations différentes, à nous de vous présenter les subtilités de leurs charactéristiques. Pour l'achat de l'une ou l'autre, Darty vous offre 4 mois d'abonnement Deezer Premium, et la livraison gratuite!L'enceinte JBL Xtreme est la grande soeur de la très populaire JBL Flip. Grand modèle, elle est conçue pour délivrer un son puissant tout en restant transportable. Elle est résistante aux éclaboussures et ne craint pas la pluie, la plage ou le bord de la piscine! Le son est puissant (40 Watts) avec des basses puissantes. Elle a une très bonne connectivité bluetooth qui peut supporter jusqu'à 3 appareils en même temps: jonglez entre les playlists de vos amis sans difficultés! Enfin, elle a une autonomie de 15h d'écoute continue.L'enceinte Marshall Acton II est à 199€ au lieu de 299€. Plus petite que la JBL, elle est aussi moins puissante (30 Watts) mais délivre un son plus clair et des basses plus propres. Les commandes intégrées à l'enceinte vous permettent d'ajuster le son: augmenter les aigus et baisser les basses si vous écoutez un podcast, équilibrez le tout pour de la musique classique. Elle est compatible avec les assistants vocaux avec une reconnaissance vocale en champ lointain améliorée conçue pour vous entendre de l'autre bout de la pièce. Elle est aussi compatible avec le système Google Multiroom pour écouter le même morceaux sur plusieurs enceintes dans des pièces différentes.Profitez au maximum des soldes d'hiver grâce aux bons plans de la team Clubic, et offrez-vous l'enceinte Marshall ou JBL grâce aux soldes Darty!