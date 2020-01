Soldes Darty 2éme démarque: Enceinte multiroom Bose Soundtouch à - 40%

L'enceinte Bose Multiroom Soundtouch à 239€

Une enceinte connectée

La Bose Soundtouch 20 III est une enceinte Bluetooth compacte plutôt petite, qui diffuse un son ample, clair et profond qui occupe tout l'espace. Avec cette enceinte, Bose a pour but de réduire l'encombrement des pièces tout en garantissant un son de qualité. Pour l'utilisation, rien de plus simple: l'enceinte Bose Soundtouch se connecte en WiFi à l'application Soundtouch sur votre smartphone ou votre tablette depuis laquelle vous pouvez contrôler vos playlists, définir la musique depuis Deezer ou Spotify, et connecter votre enceinte à d'autres enceintes Bose placées dans les autres pièces de la maison!Les enceintes Bose Sountouch sont conçues pour travailler ensemble ou séparément dans plusieurs pièces de la maison: depuis l'application Soundtouch, il vous est possible de synchroniser les enceintes pour qu'elles jouent la même musique, ou de les séparer pour qu'elles jouent des morceaux différents. Utilisées ensemble, les enceintes vous permettent d'avoir un son ample dans toute la maison pour vous immerger totalement dans la musique. Enfin, elle fonctionne avec les assistants vocaux Alexa, ce qui vous permet de simplement demander pour contrôler votre enceinte!Les soldes continuent chez Darty: profitez en au plus vite pour obtenir le meilleur de la technologie à prix réduits.