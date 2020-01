Soldes Darty Hiver 2020 : sélection Clubic des meilleurs smartphones à moins de 400€

Les smartphones soldés chez Darty

Les smartphones à moins de 400€

Quand de mieux que les soldes pour renouveler son smartphone ? Darty vous propose des prix réduits sur de très bons produits pour bien commencer l'année 2020. On vous en présente quatre ici pour que vous puissiez choisir au mieux celui qui vous convient.Le premier smartphone de notre liste est le Samsung Galaxy A70 à 349€. Il a un superbe écran AMOLED 6.7 pouces qui occupe la quasi totalité de l'avant du téléphone. Le lecteur d'empreinte est invisible, situé sous l'écran avant pour gagner en espace. Il a une batterie puissante 4500mAh ce qui lui permet de tenir longtemps. En outre, l'appareil photo de 32mp possède trois capteurs différents dont un grand angle et un téléobjectif ajustable pour prendre les plus beaux portraits. En plus, il filme en Ultra HD 4k !Moins cher que le précédent, le Mi 9 SE est à 299€ seulement. Il possède lui aussi un grand écran AMOLED avec une résolution FHD+ 1080p. Le déverouillage se fait soit par le capteur d'empreinte sous l'écran, soit par reconnaissance faciale. Les performances sont très bonnes: 6Go de RAM, un processeur octo-core performant, 64Go de stockage. Enfin, l'appareil photo n'a rien à envier à personne: avec ses 48mp et ses trois capteurs, c'est à peu près ce que l'on trouve de mieux. Il bénéficie de presque -20% chez Darty et passe à moins de 300€ !On ne présente plus le constructeur chinois Huawei, qui bat tous les records en termes de rapports qualité-prix. En soldes à -30%, le Mate 20 Lite est à seulement 229€ au lieu de 329€. Lui aussi a un bel écran AMOLED de 6.13 pouces qui occupe presque tout l'espace disponible à l'avant. La résolution FHD 1080p est plus que satisfaisante et combinée à la grande taille de l'écran, vous permet d'apprécier le contenu vidéo au maximum. L'appareil photo est lui aussi performant, surtout la caméra avant qui possède deux capteurs différents. Une bonne affaire à saisir pour 229€ seulement chez Darty.Pour finir, voici le Lg V30, smartphone d'une valeur de presque 800e qui descend à 399€ grâce aux soldes Darty. L'écran géant Oled de 6 pouces bénéficie d'un contraste et de couleurs améliorées. Vous pouvez le déverouiller soit par reconnaissance faciale, soit par empreinte digitale. De plus, son processeur garantit une utilisation ultrafluide, même en multitâches. Ce smartphone est aussi certifié résistant à la poussière et à l'eau jusqu'à 1,5m. Enfin, sa batterie longue durée 3300mAh se charge sans fil, en posant le smartphone sur la surface de chargement. Il est soldé à -50% chez Darty !Profitez de toutes les soldes sur les smartphones et bien plus encore grâce aux bons plans de la team Clubic !