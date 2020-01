Soldes Darty : Pack Philips Hue (2 lampe Play + 2 ampoules color E27) à 169,99€ au lieu de 229,99€

Le pack Philips Hue complet

Des ampoules connectées

Les ampoules Philips Hue sont les ampoules connectées les plus populaires: et pour cause, elles sont de super qualité ! Ces ampoules sont modulables en couleur, intensité et température. Choisissez dans une palette infinie de couleur et créez une ambiance magique pour vos intérieurs. Les Philips Hue Play présentent les mêmes gammes de couleur, mais elles sont longues et fines avec un design épuré noir, au sommet du chic. L'éclairage est aussi modulable. La livraison est gratuite chez Darty : on en profite au plus vite.Grâce à un pont WiFi Hue, non inclus dans le pack, vous pouvez contrôler la lumière et tous les autres paramètres depuis votre smartphones. Ainsi, même si vous n'êtes pas à la maison, il vous est possible de programmer l'allumage des lampes, de vérifier que tout est éteint ou encore de changer la couleur de la lumière à distance. Les ampoules fonctionnent aussi en commande vocale avec votre assistant vocal comme Alexa ou Google Home, vous permettant d'allumer et d'éteindre seulement par la voix. Bref, c'est une foule d'avantage !Profitez de ce bon plan soldes en exclusivité chez Darty !