Soldes : sélection des meilleurs promo sur les casques Marshall par Clubic

Les casques Marshall en soldes chez Darty

Trois casques, trois utilisations

Champion du son, Marshall est une marque connue pour ses ampli, enceintes mais aussi ses casques. Légers, très confortables et surtout doté d'un son d'exception, les casques Marshall sont prisés parmi les grands amateurs de musique. Les casques Marshall varient et cette sélection vous présente trois produits de gamme différentes, du plus abordable au mieux soldé. Profitez dès aujourd'hui des bons plans Darty afin d'obtenir votre casque au meilleur prix!Le premier casque en soldes chez Darty est le Marshall Major II à 68€ seulement au lieu de 102€. Ce casque à petit prix n'est pas connecté en Bluetooth mais dispose d'un câble Jack. Il est équipé de deux prises pour rajouter des écouteurs ou un casque et permettre à quelqu'un d'autre d'écouter avec vous. La qualité du son est irréprochable, la réponse en fréquence allant de 10 à 20 000 kHz. Il a un arceau pliable, ce qui vous permet de l'emmener partout avec vous. Il est ici en noir mais est disponible en brun au même prix!Le deuxième des casques Marshall en soldes sur Darty est le casque Mid Bluetooth, à 79,99€ au lieu de 99,99€. C'est un casque Bluetooth dont la portée va jusqu'à 9 mètres. Il est équipé de commandes simples qui permettent de controler les fonctionnalités de la musique mais aussi de prendre des appels et les terminer. Le plus est sa longue autonomie de 30 heures d'écoute: pas d'inquiétudes liées à la survie de votre batterie, le casque est autonome pendant plusieurs jours! En plus, Darty offre quatre mois d'abonnement Deezer pour l'achat de ce casque.Enfin, on termine en beauté avec le casque Marshall Monitor à 129€ au lieu de 199€. C'est aussi un casque Bluetooth dont la connexion sans fil s'étend à 9 mètres. Les commandes sont les mêmes que sur le modèle précédent, permettant à l'utilisateur de prendre et terminer des appels ainsi que de gérer les morceaux de musique depuis le casque. Sa particularité est qu'il dispose d'un système de son amélioré avec filtre à trois positions qui modifie le niveau des aigus et vous permet ainsi de moduler le son en fonction de ce que vous écoutez. Il est aussi pliable et transportable dans son étui fourni avec le casque. Ce casque est garanti deux ans, et la livraison est offerte!Profitez au plus vite des soldes Darty sur un grand choix de leurs produits, et retrouvez le meilleur des soldes grâce à la team Clubic!