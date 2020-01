Soldes Darty 2ème démarque: Casque audio bluetooth Bose Soundlink 2 à 179,99€ au lieu de 229,99€

Le casque Bose Soundlink II à 179€

Connectivité du casque Bose Soundlink II/H2]

Le casque Bose Soundlink II a la particularité de pouvvoir se connecter à deux sources en Bluetooth en même temps, ce qui vous permet d'accèder rapidement à un appareil émettant un appel en cas de besoin. Les commandes sont faciles d'utilisation, tactiles et intuitives. Elles permettent notamment de prendre et terminer un appel, de passer la musique et de contrôler le volume. De plus, c'est un casque exceptionnellement léger ce qui augmente le confort. Pour le transporter, pas de crainte car le casque Bose Soundlink II a été conçu pour être résistant grâce à des matériaux comme le nylon et l'acier. Casque Bose à 179€ Voir l'offre Darty



Le casque Bose Soundlink II est à 179€ seulement aujourd'hui exclusivement sur Darty: profitez-en au plus vite!

Le casque Bose Soundlink II est un casque Bluetooth noir et pliable. Ce casque présente un son clair et profond avec des aigus nets et des basses propres. La qualité du son est encore améliorée grâce au système de réduction de bruit deux microphones qui permet une immersion complète dans la musique. Le casque est aussi adapté aux appels et autres types de contenus audio. La batterie peut tenir jusquà 15 heures d'écoute, et la recharge rapide de 15 minutes garantit 2h supplémentaires. Bref, c'est un casque qui vous garantit une liberté de mouvement et un son impeccable.