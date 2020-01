Entamez l'année 2020 en économisant près de 370€ sur l'achat d'un PC portable Acer Swift

Près de 370 euros d'économies sur l'achat d'un PC portable Acer Swift

Tout ce qu'il faut savoir sur les caractéristiques du PC portable

Il faudra donc se tourner vers le site en ligne Darty pour acheter en promotion le Acer Swift SF314-41-R1TL. Alors qu'il est normalement vendu à 849,99 euros, le PC portable voit son prix dégringoler à 480,08 euros ; soit 210 euros de remise immédiate de la part de Darty et 25% de réduction supplémentaire avec le code PC25.Le coupon doit être saisi lors de l'étape du panier et l'offre promotionnelle est valable jusqu'au mardi 7 janvier 2020 inclus.Concernant la livraison du PC portable, il est préférable de choisir le retrait gratuit en magasin Darty ou en relais colis.Le Acer Swift 3 SF314-41-R1TL est un PC portable disposant d'un écran LCD 14" Full HD (avec une résolution de 1920 x 1080 pixels), d'un processeur AMD Ryzen 5 3500U à 2,1 GHz, de 8 Go de mémoire vive, d'une carte graphique AMD Radeon Vega 8 Graphics et d'une capacité de stockage de 512 Go SSD ; le tout tournant sous Windows 10.Pour la connectique, on retrouvera notamment une Webcam HD, une carte Wi-Fi 802.11 ac, un lecteur de cartes SD, un port HDMI, un port USB 3.1 Type C, deux ports USB 3.1 et un port USB 2.0.Enfin, l'appareil bénéficie d'une garantie de 2 ans et vous disposez de 15 jours pour changer d'avis.