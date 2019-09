🔥 Bon plan Darty : les codes promo du week-end à ne pas manquer !

30€ offerts en carte cadeau tous les 200€ d'achat

10€ tous les 100€ sur les smartphones

Nous vous avons donc dégoté 2 jolis codes promos, à utiliser dès maintenant sur le site de Darty . Notre premier code vous permettra de faire de sacrées économies puisqu'il vous permet de récupérer 30€ en carte cadeau tous les 200€ d'achat. Vous pourrez, par exemple, vous acheter un sublime aspirateur robot de la marque Ecovacs qui est affiché à 449,99€, et bénéficier de 60 euros sur votre carte cadeau, ou encore le spacieux réfrigérateur encastrable de chez Bosch à 639€ et vous voir offrir 90€. Si vous craquez plutôt sur un casque bluetooth audio, par exemple le Bose Quietcomfort 25 Apple à 229,99€, vous recevrez 30€ à dépenser dans un magasin Darty.En achetant plusieurs produits éligibles (c'est-à-dire qui ne bénéficient pas d'une autre promotion) vous pouvez augmenter le montant de votre cadeau. Par exemple, si vous achetez 2 casques Bose à 229,99€, vous recevrez 60€. À noter cependant que la carte ne peut excéder les 90€. Pour faire valoir cette promo du week-end le code à inscrire est : RENTREE30 . Pour utiliser ensuite la somme offerte, il faudra vous rendre en magasin entre le 04/10/19 et le 03/11/19. La carte cadeau a l'avantage d'être sécable, son montant pourra donc être dépensé en plusieurs fois.La seconde promo du week-end chez Darty concerne le rayon des smartphones. Le principe est le même que pour l'offre précédente, mais pour un montant de 10€ tous les 100€. Par exemple, en achetant le Xiaomi Mi 9T Pro 64G bleu qui est affiché à 429€, vous recevrez 40€ à dépenser chez Darty. Il faudra également vous déplacer en magasin entre le 04/10/19 et le 03/11/19 pour profiter de votre carte cadeau.L'offre est limitée à 5 fois 10€, vous ne pourrez donc pas recevoir un montant plus élevé que 50€ même si vous payez 700€ votre smartphone. Voici le code à taper dans la case dédiée et avant la validation de votre panier : RENTREE10 Profitez de vos jours off pour choisir tranquillement ce dont vous avez besoin, mais ne tardez pas trop car les offres du week-end se terminent lundi sur le site de Darty.