🔥 Brandt TV LED HD 50" UltraHD à 299,99€ au lieu de 499,99€

Le Brandt B5006UHD à moins de 300€

Avec la norme 4K Ultra Haute Définition

Durant une période indéterminée, l'enseigne Darty met donc en vente le téléviseur Brandt B5006UHD à 299,99€ ; soit 200€ de moins par rapport à son prix initial.Il n'y aucuns frais de port supplémentaires si la livraison à domicile a été choisie. De plus, Darty vous propose plusieurs créneaux horaires afin de livrer et d'installer le téléviseur. Libre à vous de choisir la date de livraison en fonction de vos disponibilités.Le Brandt B5006UHD bénéficie d'une garantie de 2 ans et vous disposez de 15 jours pour changer d'avis.Ce modèle de téléviseur signé Brandt dispose d'un écran de 50 pouces (diagonale de 126 cm) avec la norme 4K Ultra Haute Définition qui garantit la présence d'un tuner TNT HD. La technologie 4K ou Ultra Haute Définition est dotée d'une résolution d'environ 8 millions de pixels (soit 3840 x 2160 pixels).Enfin, le Brandt B5006UHD est équipé de 3 ports HDMI, d'une entrée vidéo et de 2 ports USB. Ces derniers vous permettent de brancher votre clé USB ou votre disque dur pour écouter de la musique, de visualiser vos photos ou encore de regarder des vidéos au format MPEG4, DivX et AVI.Le téléviseur vous intéresse ? Alors ne tardez pas et cliquez sur le lien ci-dessus.