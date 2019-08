🔥 Le top des téléviseurs : Philips The One 70" à 1229€ au lieu de 1699€ chez Darty

Un excellent rapport qualité/prix

Des technologies qui font rêver

Lepossède tout ce qu'il faut là où il faut pour être le parfait téléviseur qui enchantera vos soirées et vos week-ends de détente. Ni trop petit, ni trop grand, son écran affiche un format de 70 pouces, soit 178 cm. Le téléviseur en 4K UHD propose une excellente résolution d'affichage de 3840 x 2160 pixels qui offre un rendu incomparable pour tous vos films ou événements sportifs, et qui permet aussi de vous faire profiter de vos jeux vidéos préférés qui seront sublimés par une superbe qualité.Labénéficie en ce moment de 23% de réduction, ce qui fait une belle économie de 400 euros. En commandant chez Darty , vous pouvez bénéficier de la livraison gratuite ainsi que de la mise en service, elle aussi offerte. La garantie est valable pendant 2 ans. Si vous changez d'avis, vous avez 15 jours pour renvoyer votre téléviseur.La One est une télévision qui bénéficie de technologies à la pointe de la modernité. En projetant les lumières de l'écran tout autour de lui, le système Ambilight vous happera littéralement pour vous offrir une sensation d'immersion unique. Le moteur Philips P5 Perfect Picture Engine met le paquet sur les détails et les contrastes, pour un rendu d'image toujours net et précis.Grâce à la fonction Android TV, profitez d'un large choix de contenu allant de Youtube à Netflix en faisant un détour par le Google Play Store et tant d'autres possibilités. Vous reprendrez votre série à la seconde où vous l'avez laissée et pourrez accéder à vos émissions et jeux préférés en un seul geste. Grâce à la commande vocale, parlez à votre TV et vous serez exaucé ! La fonction marche aussi avec vos autres appareils connectés qui reconnaissent l'Assistant Google.Le One de Philips est donc un téléviseur haut de gamme qui offre un service complet au top de la modernité.