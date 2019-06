🔥 Bon plan : moniteur gaming ViewSonic 32" 165 Hz à 200€ au lieu de 300€

La confiance à petit prix

Pas seulement pour les joueurs

C'est Darty qui met cette promotion à notre disposition pour une durée limitée. Nous vous présentons donc cet écran Viewsonic qui affiche une diagonale de 32 pouces (soit environ 81 centimètres) pour une résolution en 1920 x 1080 pixels. Le temps de réponse est de 1 ms ce qui en fait un modèle idéal pour les gamers en quête d'une expérience de jeu optimale. Vous n'aurez donc pas à craindre les titres (comme des FPS) qui vous demanderont un maximum de réflexes.Pour ce qui est des autres caractéristiques, sachez que le taux de rafraîchissement est de 165 Hz, la luminosité atteint 250 cd/m² et la restitution sonore est de 2 x 2,5 watts. Concernant la connectique, vous aurez accès à 2 ports HDMI, 1 Display Port et une sortie audio 3,5 mm. Bref, un excellent écran qui fera le job pour n'importe quelle tâche.La disponibilité des pièces détachées est de 7 ans. Darty vous offre la livraison et la garantie est valable pour une durée de 2 ans.