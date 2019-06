⚡ Bon plan : précommande Sony Xperia 1 128 Go + casque WH-1000XM3 à 999€

Le nouveau haut de gamme signé Sony

Une image et du son exceptionnels

Et c'est donc Darty qui va prendre notre commande pour ce bundle vraiment très sympathique. Comme vous pouvez vous en douter, il embarque un smartphonedans sa version 128 Go. Ce modèle propose un écran 21:9 CinemaWide de 6,5 pouces avec une définition de 3840 x 1644 pixels. Le système tourne sous Android 9 Pie et 6 Go de RAM sont de la partie. Vous pourrez ajouter un carte microSDXC d'une capacité allant jusqu'à 512 Go pour accroître l'espace de stockage.Concernant la partie photo, un triple objectif de 12 Mpx + 12 Mpx + 12 Mpx se trouve à l'arrière et un de 8 mégapixels est positionné en frontal pour les selfies. La batterie 3300 mAh est compatible avec la charge rapide et le mode Stamina vous permettra de réguler la consommation de votre batterie. Une prise jack 3,5 mm est présente et la disponibilité des pièces détachées est de 1 an.Pour ce qui est du, il propose un son de qualité avec 30 heures d'autonomie, la charge rapide, la fonction de réduction de bruit et la Quick Attention pour réduire le bruit de la musique. Ce dernier mode vous permettra alors de suivre facilement une conversation. Vous pourrez être livré gratuitement à partir du 14 juin 2019 et la garantie est valable pendant deux ans.