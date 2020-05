French Days : un prix en chute libre sur les Samsung Galaxy S10 et S10+

Alors qu'ils sont vendus normalement à 759 et 859 euros, les deux smartphones du constructeur Samsung voient respectivement leurs prix baisser à 549 et 649 euros ; soit une remise immédiate de 110 euros.

Mis à part l'écran (6,1 pouces pour le S10 et 6,4 pouces pour le S10+), les deux superbes smartphones possèdent les mêmes caractéristiques.

Tournant sous l'OS Android 9 Pie, le téléphone de la gamme S10 de Samsung dispose d'un processeur à huit cœurs cadencé à 2,8 GHz, de 8 Go de RAM et d'une mémoire interne de 128 Go (extensible jusqu'à 512 Go via carte microSD).

Côté photo, on retrouvera un triple capteur arrière de 16 + 12 + 12 MP et un capteur frontal de 10 MP. Pour l'autonomie, le mobile est équipé d'une batterie 3400 mAh (compatible charge rapide). Comptez un peu plus de 1h30 pour une recharge à 100%. Enfin, la prise jack et le capteur d'empreintes digitales sont de la partie.