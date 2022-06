Ce sont les HP Brand Days ! Découvrez notre sélection de produits au meilleur prix !

HP monte en gamme avec le PC HP Victus 16, une machine qui comme son nom l'indique intègre un écran de 16 pouces de définition Full HD et proposant une fréquence de rafraichissement de 144 Hz.

La fiche technique est plutôt impressionnante en comparaison du prix demandé aujourd'hui par Cdiscount avec un processeur Intel Core i5 de 11ème génération, 8 Go de RAM et surtout un processeur graphique NVIDIA GeForce RTX 3050 qui vous permet de profiter du Ray Tracing et d'une qualité exceptionnelle sur tous vos titres. 512 Go de SSD vous permettent quant à eux de bénéficier de temps de chargement réduits et d'une très bonne réactivité à travers Windows 10 (ou Windows 11 après la mise à jour gratuite de votre appareil).

L'autonomie est elle d'environ 6 heures en utilisation normale, incluant web, vidéo et bureautique. Pas un foudre de guerre donc mais assez performant pour une heure de jeu dans les transports.