Vente flash : l'aspirateur robot Rowenta est à moins de 100€ !

L'aspirateur robot Rowenta X-Plorer Serie 20 est un modèle fourni avec une télécommande qui s'occupe d'aspirer les poussière et autres saletés sur vos sols. Il est doté d'une autonomie de 150 minutes pendant lesquelles vous pouvez utiliser ses trois modes d'aspiration.

Il est possible de le programmer tous les jours à la même heure pour qu'il se déclenche tout seul et fasse son petit bonhomme de chemin. En plus de ça il est équipé de pare-chocs et d'un capteur anti chute pour éviter les accidents malencontreux lorsqu'il opère en totale autonomie.

Au travail, il émet au maximum un bruit de 65dB et dispose d'un bac de 0,25L à vider entre chaque session pour lui garantir une efficacité maximum. Et quand il a besoin d'être chargé, il retourne directement à sa base plutôt que de s'arrêter au milieu du chemin.