Le clavier gamer Corsair Compact K65 est à moins de 100€ !

Cette offre de Cdiscount s'intéresse donc à un clavier gamer filaire mécanique de Corsair, une marque qu'on ne présente plus dans le domaine, nom de code Compact K65 RGB RAPIDFIRE. Derrière ce nom pompeux se cache une plutôt belle artillerie.

À commencer par des Switches Cherry MX Speed offrant une vitesse de frappe et une réactivité exemplaires, assurant un actionnement mécanique de 1,2 mm. Il se montre également très personnalisable grâce au logiciel propriétaire Corsair Utility Engine, permettant de programmer des macros et d'adapter toutes les touches à l'usage de chacun, quelque soit le jeu.



Ce clavier gamer Corsair se veut autant un compagnon de jeu pour les joueuses et joueurs exigeants, mais également pour les professionnels ayant besoin d'un clavier transportable facilement en compétitions. D'un poids de seulement 860 g pour 3,8 cm de hauteur, 35,5 cm de largeur et 16,5 cm de profondeur, il saura facilement trouver sa place sur votre setup ou dans votre sac, en sacrifiant toutefois au passage le traditionnel pad numérique.

Il propose également un design endurant et multicolore, grâce à un châssis en aluminium brossé inspiré de l'industrie aéronautique pour une résistance à toute épreuve. Grâce à ses touches rétroéclairés par RGB aux couleurs entièrement personnalisables, vous ne manquerez également pas d'occasion d'épater la galerie et illuminer vos parties en soirée.