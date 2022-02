Avec ce code promo, le vélo électrique Surpass chute de prix

Surpass a mis l'accent sur le confort. Cela se voit dans tous les traits de ce vélo, à commencer par son cadre. Avec son enjambement situé le plus bas possible, ce vélo 26" simplifie le passage de la jambe, une caractéristique appréciable pour les descentes fréquentes ou lorsque l'on porte des vêtements peu amples.

Le confort de ce vélo électrique se constate aussi dans ses fonctionnalités. Il comprend notamment une béquille et un porte-bagages à l'arrière. Un écran central offre une gestion facile du mode de vitesse et de l'autonomie. La sonnette et les réflecteurs accompagnent des feux avant et arrière, ainsi que des freins à disque garantissant une distance de freinage plus courte. Surpass a également équipé son vélo d'un dérailleur Shimano 6 rapports. Ce dernier promet un changement plus précis des vitesses.

Pour l'endurance, le vélo 26" de Surpass dispose finalement d'une autonomie de 40 kilomètres en moyenne. Son assistance répond donc parfaitement aux besoins des trajets urbains et péri-urbains. Pour vos trajets quotidiens travail-maison, l'engin est idéal.