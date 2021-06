La pompe à air portable Xiaomi à 29€ ? Un bon plan immanquable ! 🔥

Que ce soit pour gonfler les pneus de votre vélo alors que vous vivez en appartement, refaire la pression des pneus de votre voiture ou vous permettre d’atteindre un garage lors d’une crevaison lente, cet appareil est parfait.

Cette pompe à air Xiaomi fonctionne sur batterie et se montre surprenamment puissante. En effet, elle est capable de grimper à plus de 10 bars ! Cependant elle reste très compacte, avec seulement 124 x 71 x 45 centimètres pour 440 grammes qui lui permettent de se glisser facilement dans un sac à dos ou le coffre d’une voiture. Elle se recharge en micro USB et sa batterie de 2000 mAh tient la longueur.

En plus elle est très facile à utiliser : servez-vous des 4 boutons directionnels et du bouton central pour sélectionner le mode de fonctionnement et la pression désirée, branchez le tuyau, validez et c’est parti ! La pompe s’arrête toute seule quand la pression configurée est atteinte, vous n’aurez donc pas à surveiller constamment le manomètre digital intégré.