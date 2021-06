Dyson Pure Cool Link à moins de 400€ : un excellent prix pour le purificateur d'air Dyson

Nous sommes allés chez Cdiscount pour dénicher ce bon plan. Avant de revenir sur les caractéristiques de cet objet bien pratique, évoquons les modalités en vigueur chez l'e-marchand bordelais. Ainsi, la livraison à domicile ou en point retrait est offerte. Avec Cdiscount à volonté (essai gratuit puis 29€/an), vous recevez votre colis plus rapidement. Par ailleurs, le paiement en quatre fois est possible (soit 102,15€ lors de l'achat puis 102,13€ par échéance). La garantie de base est valable pendant deux ans.

Voici le purificateur d'air Dyson TP02 qui fait également office de ventilateur. En plus de filtrer l'air d'une pièce, il est donc capable de vous rafraichir efficacement. Pour en revenir à la qualité de filtration, sachez que ce modèle est capable d'éliminer jusqu'à 99,95% des allergènes et polluants qui circulent dans l'air. Cet appareil diffuse ensuite un souffle extrêmement doux mais aussi relativement puissant et de manière ininterrompue.

Pour parvenir à cet exploit, le purificateur de Dyson embarque la technologie Air Multiplier. Il ne possède pas de pales. De plus, un filtre à charbon actif est associé à un filtre HEPA en fibre de verre afin de capturer toutes les impuretés les plus petites (jusqu'à 0,1 micron). Le système de filtration est efficace à 360°.