Un pack gamer ASUS TUF Casque + clavier + souris à moins de 90€

Enfin, terminons en beauté avec le clavier TUF Gaming K1 qui illuminera vos parties avec son rétroéclairage RGB du plus bel effet. Le confort est également de mise via le repose-poignet amovible. Au total, huit touches sont programmables selon vos préférences. C'est idéal pour paramétrer des raccourcis durant une partie. Globalement, les performances et la durabilité de ce modèle sont absolument parfaites !