7 jours Xiaomi : 4 offres high-tech immanquables à l'occasion des promos Xiaomi

La Xiaomi Mi Home peut être gérée avec les appareils tournant sous Android 4.0 (et versions supérieures) et iOS 7.0 (et modèles ultérieurs). Dotée d’un double moteur, la caméra de surveillance affiche une vision horizontale à 360 degrés et une vision verticale à 115 degrés, avec une résolution de 1080p. On notera aussi la présence d'appels voix bidirectionnelle entre la caméra et le smartphone et d'appels vidéo unidirectionnels de la caméra vers le téléphone. La vision nocturne infrarouge, la détection de mouvement et les notifications de vidéos de 10 secondes sont de la partie.