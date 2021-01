Bon plan smartphone : le Xiaomi Mi 10 Lite 5G bénéficie de 150€ de réduction

La version allégée du Mi 10 de Xiaomi est un smartphone qui est doté du processeur Qualcomm Snapdragon 765G, du système d'exploitation mobile Android, d'un écran AMOLED de 6,57 pouces (définition 2400 x 1080 pixels), d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go et d'une batterie de 4 160 mAh compatible charge rapide.



Concernant la photo, le Xiaomi Mi 10 Lite dispose d'un quadruple capteur arrière de 48 + 8 + 2 + 2 MP et d'un capteur frontal de 16 MP.