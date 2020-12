Obtenez un écran incurvé Acer 27" 165Hz à moins de 250€ pour Noël sur Boulanger

Acer vous propose une expérience incomparable avec cet écran 23,8 pouces qui offre une résolution WQHD 2560 x 1440 pixels. La dalle VA peut afficher jusqu'à 16,7 millions de couleurs et l'écran supporte le standard HDR10 pour les films et les vidéos supportant ce nouveau standard colorimétrique.

Le temps de réponse est lui de 1 ms et se plie aux besoins des gamers les plus chevronnés. Dans les jeux compétitifs, vos actions et vos choix sont immédiatement retranscrits à l'écran. Vous avez donc un avantage sur vos adversaires pour gagner la partie.

Acer a également pensé à votre confort visuel avec l'intégration de nouvelles technologies afin de limiter l'émission de lumière bleue, qui provoque notamment la nuit une fatigue oculaire. Un filtre anti-éblouissement permet également de préserver vos yeux, même après une longue journée de travail et plusieurs heures de jeu.