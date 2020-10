Un forfait mobile sans engagement avec 30 Go pour moins de 3€/mois 🔥

Le forfait en question basé sur le réseau 4G de NRJ Mobile contient des appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine et un internet mobile de 30 Go depuis l'Hexagone.



En Europe ou dans les DOM, les appels et les SMS/MMS sont illimités et 10 Go d'internet mobile en 4G sont aussi inclus. Les destinations concernent les 27 pays de l'Union Européenne (+ l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et les 8 territoires en Outre-mer.