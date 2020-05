Un PC portable gaming Omen by HP avec une RTX2060 à très bon prix

Baisse de prix sur le HP Omen 15-dc1056nf

Une très bonne configuration pour le jeu

Une fois de plus, c'est Cdiscount qui propose un bon tarif sur un PC portable Gaming.Cette fois-ci, c'est le HP Omen 15-dc1056nf qui est victime d'une baisse de prix. Alors qu'il est normalement vendu à 1349 euros, l'appareil est en ce moment à 1069,80 euros ; soit une remise de près de 280 euros.Bon à savoir : l'achat de ce produit vous permet d'obtenir Norton 360 Deluxe pendant 1 an gratuitement. L'antivirus s'ajoute automatiquement en "offert" durant l'étape du panier.Destiné à l'usage du Gaming, le HP Omen 15-dc1056nf est un PC portable de 15,6 pouces doté d'un écran à rétroéclairage WLED Full HD (résolution 1920 x 1080px) à 144 hz, d'un processeur Intel Core i5 (9ème génération) 9300H / 2.4 GHz, d'une mémoire vive de 16 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD et surtout d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060 / Intel UHD Graphics 630 ; le tout tournant sous le système d'exploitation Windows 10 Edition Familiale 64 bits.Pour la connectique, on retrouvera essentiellement un lecteur de carte SD, un port USB-C 3.1 Gen 2/Thunderbolt 3/DisplayPort 1.4 (Sleep & Charge), 3 ports USB 3.1 Gen 1, un port LAN, une prise combo casque/microphone, une entrée microphone et un Mini DisplayPort.Les caractéristiques du PC portable vous ont convaincus ? Alors ne tardez pas et cliquez sur le bouton ci-dessous.