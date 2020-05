Le prix du vidéoprojecteur Xiaomi Full HD 1080p en chute libre

Chute de prix pour le vidéoprojecteur Xiaomi chez Cdiscount

Un vidéoprojecteur compact et complet

C'est donc sur le site Cdiscount où il est possible pour les membres d'acheter en promotion le vidéoprojecteur Xiaomi.Alors qu'il est normalement vendu à 599,99 euros, le vidéoprojecteur bénéficie d'une remise de 230 euros ; ce qui fait baisser le prix du produit à exactement 368 euros.Pour information, le produit est vendu par un vendeur tiers basé en France (faisant partie du programme d'excellence Cdiscount) qui n'applique aucuns frais de port supplémentaires pour la livraison.Le vidéoprojecteur de la marque Xiaomi embarque une taille d'écran optimisée de 60 à 120 pouces, un rapport de projection 1.2 et deux haut-parleurs de 5 Watts chacun.L'appareil dispose d'un stockage interne de 16 Go et du système Android TV 9.0. Le futur acheteur pourra profiter des applications telles que YouTube, Netflix, Molotov TV ou encore Disney+..Pour les dimensions, le vidéoprojecteur mesure 15 x 15 x 11,5 cm et a un poids léger de 1,77 kg. Du côté de la connectivité, on retrouvera le Wi-Fi, le Bluetooth, 1 prise HDMI, 1 jack 3,5 mm et 1 port USB 2.0.